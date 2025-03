OL - Brest : les compositions officielles

Ce dimanche, la 24e journée de Ligue 1 se poursuit avec notamment un duel de première partie de tableau entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois 29. A domicile, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Ainsley Maitland-Niles. Le milieu de terrain est assuré par Corentin Tolisso et Tanner Tessmann avec Thiago Almada un cran plus haut. Devant, Alexandre Lacazette est accompagné dans les couloirs par Rayan Cherki et Georges Mikautadze.

De leur côté, les Bretons s’organisent dans un 4-3-3 avec Marco Bizot qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Julien Le Cardinal, Brendan Chardonnet et Massadio Haïdara. Hugo Magnetti, Pierre-Lees Melou et Mahdi Camara se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Ludovic Ajorque est épaulé par Abdallah Sima et Mathias Pereira Lage.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso - Cherki, Almada, Mikautadze - Lacazette

Stade Brestois 29 : Bizot - Lala, Le Cardinal, Chardonnet, Haïdara - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Sima, Ajorque, Pereira Lage