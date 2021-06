OM : Valentin Rosier dans le viseur

Avec le (temporaire ?) départ de Pol Lirola (23 ans), revenu à la Fiorentina à la fin de son prêt, l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria s’activent en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Si le président phocéen continue de négocier pour le retour du latéral espagnol, il a également ciblé deux autres joueurs en cas d’échec dans ce dossier.

D’après L’Équipe, si Fabien Centonze (25 ans, FC Metz) a bel et bien été proposé au club, Valentin Rosier (24 ans) le latéral français qui évoluait cette saison à Besiktas a lui été observé par l’équipe chargée du recrutement au sein du club phocéen. L’ancien joueur de Dijon appartient au Sporting CP, et malgré son excellente saison en Turquie (37 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts et 7 passes décisives), il pourrait être sur le départ et ainsi être une cible potentielle pour l’OM.