OM - Reims : les compositions probables

C’est l’équipe attendue de ce début de saison et encore plus depuis le premier match. Après sa très large victoire face à Brest (5-1) lors de la première journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est de retour ce dimanche (20h45) pour affronter Reims. La première rencontre de la saison à domicile, dans son stade Vélodrome. La formation emmenée par Roberto De Zerbi avait montré de belles choses lors de son premier match avec une attaque de feu et une animation assez déroutante.

Pour ce match, le technicien italien, qui va en plus pouvoir compter sur le retour de certains joueurs suspendus (Kondogbia, Brassier) et des récentes recrues (Jonathan Rowe et Valentin Carboni notamment), devrait s’appuyer sur du classique pour cette deuxième journée de Ligue 1. Solide lors de sa première sous ses nouvelles couleurs, Géronimo Rulli gardera encore la cage marseillaise. En défense, Amir Murillo devrait débuter sur le couloir droit. Leo Balerdi accompagnera la première de Lilian Brassier en défense centrale. Quentin Merlin sera chargé d’animer le couloir gauche.

Le retour de Kondogbia dans le milieu

Au milieu de terrain, pas de surprises, Pierre-Emile Højbjerg enchaînera une deuxième titularisation. Cette fois-ci, il sera épaulé par Geoffrey Kondogbia de retour dans le groupe marseillais. Enfin pour le secteur offensif, De Zerbi ne changera pas une équipe qui gagne. Mason Greenwood débutera à droite, Luis Henrique à gauche et Elye Wahid continuera en pointe. Derrière l’ancien lensois, Amine Harit, brillant lors du premier match, aura encore la confiance de son coach. En attendant peut-être de voir Carboni dans ce rôle par la suite.

Du côté de Reims, Luka Elsner, qui a débuté sa saison par une défaite face à Lille (0-2), devrait privilégier une défense à 5 sur cette rencontre. Dans les buts, Yehvann Diouf occupera les buts. Okumu, Agbadou et Kipré seront chargés de verrouiller l’axe de la défense. Akieme et Khadra occuperont les postes de piston. Munetsi et Atangana géreront le cœur du jeu alors que Diakité sera aligné en pointe. Il sera épaulé par les deux Japonais Nakamura et Ito. De quoi offrir du beau spectacle dans ce match.

