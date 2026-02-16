Le PSG ouvre une nouvelle académie à l’étranger

Le Paris Saint-Germain a annoncé l’ouverture d’une nouvelle PSG Academy au Luxembourg, à Munsbach, avec un lancement officiel prévu le 18 mars au centre Sport4Lux, récemment intégré au réseau UrbanSoccer. Cette inauguration, organisée en présence de l’ancien joueur et Légende du Club Jérémy Ménez, comprendra une cérémonie d’ouverture, une séance d’entraînement gratuite pour les enfants de 4 à 12 ans et une conférence de presse. Les jeunes participants pourront découvrir la méthodologie et l’expertise technique qui font la renommée internationale de la PSG Academy.

Déjà implantée dans 23 pays avec plus de 200 sites d’entraînement, la PSG Academy poursuit ainsi son développement mondial. Alignée sur les standards du Campus PSG de Poissy, la structure luxembourgeoise proposera une école de football annuelle et des stages pendant les vacances scolaires, avec l’ambition de contribuer activement au développement du football local et à la formation des éducateurs, tout en offrant une expérience 100 % Rouge & Bleu aux jeunes talents du Grand-Duché.