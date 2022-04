OL : deux supporters lyonnais placés en garde à vue

Giflé par West Ham jeudi soir (0-3), l'OL quitte la Ligue Europa et la scène européenne par la petite porte. Une contre-performance notable et une rencontre par ailleurs marquée par les incidents survenus avant et pendant le quart de finale retour face aux Hammers. Dans cette optique, L'Equipe indique ce vendredi que deux supporters lyonnais ont été interpellés et placés en garde à vue pour des violences et jets de projectiles.

Un peu moins d'une heure avant le coup d'envoi, une rixe à l'extérieur du stade a opposé de nombreux ultras des deux camps. Des débordements entraînant l'arrestation d'un fan des Gones. A noter également l'interpellation d'un second supporter lyonnais, coupable d'avoir lancé une fusée d'artifice depuis les tribunes. Le quotidien précise que d'autres jets de projectiles ont été constatés mais que les forces de l'ordre n'ont, pour l'heure, pas réussi à identifier leurs auteurs.