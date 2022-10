L'OM remplit votre portefeuille

Et maintenant l'OM gagne aussi en Ligue des Champions ! Le club phocéen se distinguait jusqu'à présent par un parcours quasi sans faute en Ligue 1 (7 victoires et 2 nuls en 9 matches) mais échouait en Ligue des Champions. La victoire face au Sporting mardi va donner un surplus de confiance à l'équipe dirigée par Igor Tudor. Elle n'en avait pas spécialement besoin, mais à la place de l'AC Ajaccio, on tremblerait de peur avant d'aller défier l'OM dans un Orange Vélodrome à nouveau rempli après le huis clos du milieu de semaine.

Victoire de l'OM 3-0 contre l'AC Ajaccio (cote à 7,70)

Le deuxième de Ligue 1 face à la lanterne rouge. Match déséquilibré sur le papier donc. Et probablement sur le rectangle vert également. L'OM est en pleine forme, vient d'enchaîner un 3-0 sur la pelouse d'Angers et un 4-1 face au Sporting. Igor Tudor a plusieurs armes offensives à disposition et peut se permettre de faire tourner sans diminuer le niveau technique de son équipe. On sent déjà la nette victoire 3-0 arriver...

but de Gerson (cote à 3,25)

Un coup remplaçant, un coup titulaire. Gerson n'est plus le titulaire indiscutable qu'il fut sous les ordres de Jorge Sampaoli. Mais il sait profiter de ses apparitions en Ligue 1. Buteur à Auxerre et à Angers, il n'a pas encore marqué à domicile cette saison. Face à l'AC Ajaccio samedi à 17h, on l'imagine bien débuter la rencontre et trouver la faille grâce à son pied gauche précis.

l'OM marque sur penalty (cote à 4)

Gerson, Payet, Alexis Sanchez, Suarez, Harit, Under... à la place des défenseurs du club corse, on transpirerait déjà devant le terrible casting de l'attaque marseillaise. Autant de joueurs susceptibles de faire le petit crochet au dernier moment dans la surface et de récolter un penalty. La cote est belle, et elle est très crédible. L'AC Ajaccio a concédé deux penalties cette saison, ce qui reste loin derrière Montpellier et ses 5 penalties concédés.

(*cotes soumises à variations)