OM - Lens : les compositions probables

Enchaîner. Voici le maître-mot de l’Olympique de Marseille. Dauphin du Paris Saint-Germain après 24 journées, le club olympien aura, en effet, à coeur de confirmer sa très belle dynamique lors de la réception du RC Lens, ce samedi à l’Orange Vélodrome. Sur le papier, l’OM partira d’ailleurs largement favori face à des Sang et Or qui restent sur une série terrible de quatre défaites consécutives.

Tombeur du FC Nantes le week-end dernier, le club entraîné par Roberto De Zerbi pourrait provisoirement prendre six longueurs d’avance sur l’OGC Nice, troisième, et creuser un peu plus l’écart avec l’AS Monaco, accrochée par Toulouse en ouverture de cette 25e journée de L1. Pour ce rendez-vous ô combien important pour les deux formations, RDZ devrait, sans trop de surprise, continuer de faire confiance à son 3-4-2-1.

L’OM avec Rongier en défense ?

Dans les buts, Rulli sera ainsi une nouvelle aligné et protégé par une défense à trois inédite composée de Kondogbia, Balerdi et… Rongier, présent pour compenser l’absence de Murillo. Dans les couloirs, Merlin et Luis Henrique sont annoncés titulaires alors que Bennacer et Hojbjerg formeront le double pivot. En attaque, du classique, avec le duo Rabiot-Greenwood associé en soutien de Gouiri.

De son côté, Will Still - privé de Medina, Fulgini, Thomasson, Nzola, Koffi, Petric, Chavez, Labeau-Lascary et Satriano - optera pour un 3-4-3 avec Ryan dans les buts. En défense, Gradit, Sarr et Bah devraient être associés alors que Machado et Aguilar évolueront dans des rôles de piston. Au milieu de terrain, Diouf et El-Aynaoui pourraient débuter. Enfin, Zaroury, Sotoca et Saïd seront eux chargés de faire trembler les filets marseillais…

