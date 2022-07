Le Bayern passe à l'offensive pour le Rennais Mathys Tel

En février dernier, nous vous présentions le nouveau phénomène du Stade Rennais et du football français, Mathys Tel. Il s'en sont passées des choses depuis pour l'attaquant de 17 ans. Outre sept apparitions avec le groupe pro rennais en Ligue 1, la saison dernière, le natif de Sarcelles - sous contrat à Rennes jusqu'en 2024 - a atteint les demi-finale de la Coupe Gambardella avec les U19 du club breton, mais il a aussi et surtout remporté l'Euro U17 avec l'équipe de France, inscrivant 3 buts, 2 tirs au but et délivrant 2 passes décisives.

L'Europe du football a pu admirer ses qualités et en cette période de mercato les prétendants sortent du bois. Friand des joueurs français, le Bayern serait même passé à l'action. Selon les informations de RMC Sport, le club bavarois aurait dégainé une proposition pour Mathys Tel. Une première offre dont le montant n'a pas filtré. S'il venait à rejoindre le Bayern, Mathys Tel devrait faire avec la concurrence de Sadio Mané et Eric-Maxim Choupo-Moting. Toujours présents, Robert Lewandowski (FC Barcelone) et Joshua Zirkee (Ajax) sont plutôt sur le départ. Mais le joueur se verrait-il tout de suite ouvrir les portes de l'équipe première ?