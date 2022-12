Coupe du Monde 2022 : Mattéo Guendouzi s’est ennuyé au Qatar

De retour à l’entraînement après des vacances d’une dizaine de jours, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi, les mondialistes olympiens ont retrouvé leurs coéquipiers. Et alors qu’ils n’ont plus disputé la moindre minute depuis le 30 novembre et la rencontre face à la Tunisie (1-0), le fait de reprendre le championnat ne semble pas leur être désagréable.

Ou du moins pour Mattéo Guendouzi qui, selon le journal L’Équipe, aurait trouvé le temps long lors de la Coupe du Monde, lui qui n’a pas réellement été mis en avant, barré par la concurrence. C’est donc avec un état d’esprit revanchard et prêt à en découdre que s’est présenté à la Commanderie le milieu de terrain, en début de semaine.

