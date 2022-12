CdM 2022 : quand Patrice Evra like une photo de Luis Suarez en larmes

La suite après cette publicité

L'ancien international français (41 ans, 81 sélections) désormais retraité, s'est, on va dire, un peu moqué de Luis Suarez et l'élimination prématurée de son pays, lors de la phase de poules de la Coupe du monde au Qatar. L'ancien défenseur gauche de Manchester United et de l'OM entre autres, a déposé un j'aime sur une publication Instagram, montrant Luis Suarez en pleurs.

Cette petite "moquerie" est peut être due au fait qu'il y a un peu plus de 10 ans, Evra avait accusé l'ancien attaquant star du FC Barcelone d'avoir été raciste à son encontre, après un match entre Manchester United et Liverpool à l'époque, en 2011.