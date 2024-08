Amical : Le Havre sèchement battu par Bochum, Reims dispose d’Auxerre

Pour son cinquième et dernier match de préparation, Le Havre recevait Bochum, ce samedi au Stade Océane. Didier Digard avait décidé de continuer avec Arthur Desmas dans les buts et de titulariser Josué Casimir en attaque. Abdoulaye Touré faisait lui son retour au milieu de terrain, après avoir disputé les Jeux olympiques avec la Guinée. Myron Boadu, arrivé cette semaine en provenance de Monaco à Bochum, débutait cet amical sur le banc. Une rencontre que l’équipe allemande a nettement dominée. Philipp Hoffmann (32ᵉ) et Lukas Daschner (38ᵉ) ont permis à Bochum de rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts. Hoffmann a ensuite inscrit un doublé sur penalty (55ᵉ), avant que Broschinski (68ᵉ), Bamba (83ᵉ) et Boadu (85ᵉ) ne scellent la victoire des pensionnaires de Bundesliga. Défaite (5-0) pour les Havrais qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq matchs de préparation, cet été. Place désormais à la réception du Paris Saint-Germain, ce vendredi 16 août, pour l’ouverture de cette Ligue 1 McDonald’s.

Dans le même temps, Reims et Auxerre s’affrontaient à Auguste-Delaune pour leur dernier match de la pré-saison. Une rencontre qui s’est soldée par la victoire des joueurs de Luka Elsner (3-1). Mamadou Diakhon (30ᵉ), Yaya Fofana (35ᵉ) et Kobi Henry (70ᵉ) ont marqué du côté des Rémois. Ado Onaiwu (70ᵉ) a réduit l’écart pour les Auxerrois. Pour la première journée du championnat, Reims sera opposé à Lille (le 17 août), tandis que Christophe Pélissier et Auxerre affronteront Nice (le 18 août).