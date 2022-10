Strasbourg : le constat lucide de Kévin Gameiro

Après sa victoire à Angers le week-end dernier, Strasbourg a de nouveau perdu, ce vendredi soir à la Meinau, face à Lille (3-0). Une lourde défaite pour les partenaires d'un Kévin Gameiro ne voulant pas se montrer trop alarmiste pour le moment. L'ancien attaquant du PSG ou encore de Séville, auteur du seul tir cadré de son équipe contre les Dogues, l'a fait savoir au micro de Prime Video juste après la rencontre.

« C'est dur à digérer, il faut plus de tranchant, de caractère pour aller marquer ces buts. Il nous reste beaucoup de travail, on le sait, on va aller chercher des points à droite à gauche pour s'éloigner de la zone rouge. C'est compliqué, il y a des phases comme ça où c'est compliqué, il ne faut rien lâcher, c'est un groupe qui ne lâche pas. Si on tire tous dans le même sens, il n'y aura pas de problème. »