L'ancien bras droit de Zinedine Zidane répond à la rumeur PSG

Dans un entretien accordé à Marca, l'ex-adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid David Bettoni s'est prononcé sur la possibilité de voir son ancien coéquipier (à l'AS Cannes) arriver sur le banc du Paris Saint-Germain à la place de l'entraîneur argentin en place, Mauricio Pochettino. Selon l'ancien milieu de terrain de 50 ans, le champion du monde 1998 ne pense pas à retrouver un nouveau défi pour le moment mais n'est pas contre l'idée de s'engager si le projet lui paraît intéressant.

«Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination. Il a dit qu'il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi. Je pense qu'il est ouvert à tout et qu'il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous devons voir à la fin de la saison où il va s'entraîner», a-t-il déclaré au quotidien espagnol.