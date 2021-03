adidas dévoile la Nemeziz Messi.1 « Rey del Balon »

Quelques mois après la sortie des nouvelles Predator Freak et des nouvelles Copa Sense, adidas présente la Nemeziz Messi.1, qui sera évidemment portée par Lionel Messi. La Nemeziz est une paire qui a été lancée pour la première fois en 2017, avec régulièrement des coloris spéciaux dédiés à Messi. L'équipementier allemand profite de la fin du premier trimestre 2021 pour lancer la nouvelle édition de la paire avec un premier coloris baptisé, « Rey del Balon », qui signifie « Roi du ballon » en français. Une description que la marque allemande juge appropriée pour le sextuple ballon d'or qui continue de battre de nombreux records, étant récemment devenu le meilleur buteur de l'histoire d'un seul et même club.

La suite après cette publicité

Quoi de neuf sur les Nemeziz Messi.1 ?

Au niveau des technologies, il n'y a pas grand chose qui change puisque l'on retrouve la tige en textile « Tension Tape », qui enveloppe le pied et enroule la cheville grâce à sa construction avec des bandes élastiques, qui offre un équilibre entre maintien et liberté. On retrouve également la semelle extérieure dotée de la technologie « Torsion System » permettant des mouvements de torsion tout en maintenant l'équilibre sont également de retour. La paire reprend donc la technologie de la Nemeziz.1 sortie en fin d'année 2020. Il faut savoir que cette paire existe en version sans lacets (Nemeziz +) mais l'Argentin préfère jouer avec des chaussures plus traditionnelles. La nouvelle Nemeziz Messi « Rey del Balon » propose un coloris noir et rouge-jaune solaire très flashy s'apparentant à du graffiti. Les trois bandes adidas sont jaunes et on retrouve le nom de l'Argentin inscrit à plusieurs endroits sur l'empeigne dans les trois différentes couleurs. Au niveau du talon, on aperçoit également une couronne en or pour le « Roi du Ballon ». La semelle extérieure est divisée entre le rouge et le jaune et est accompagnée de crampons transparents. La Nemeziz Rey del Balon est déjà disponible sur le store adidas et chez certains revendeurs au prix de 280€ !