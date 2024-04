Ligue 1 : Nice se relance et enfonce Lorient

Sur une terrible série d’une seule victoire en cinq rencontres, l’OGC Nice voit ses chances de disputer la Ligue des Champions s’éloigner. Opposés au FC Lorient ce vendredi soir, les Aiglons avaient donc l’occasion de mettre la pression sur les concurrents à l’Europe, mais pour cela, il fallait se défaire d’une équipe lorientaise obligée de quitter rapidement la zone rouge, à cinq journées de la fin. Et pour l’occasion, Francesco Farioli a décidé de titulariser Sanson.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Nice 47 29 9 13 8 8 31 22 17 Lorient 26 29 -20 6 8 15 35 55

Rapidement dans cette partie, c’est d’ailleurs l’ex-Marseillais qui a été à l’origine de la première occasion du match en trouvant Thuram, mais la tête de l’international français était repoussée par Mvogo (18e). Quelques instants plus tard, Sanson, encore lui, parvenait à récupérer le ballon et s’infiltrer dans la surface pour enfin tromper Mvogo au premier poteau (1-0, 22e). Une belle réalisation, bien aidée par l’erreur de Touré.

À lire

La LFP annonce la date du report des matches du PSG et de l’OM

Isaak Touré s’est manqué

Dangereux, Nice n’en a pas profité pour faire le break avant la pause. Mais il fallait simplement attendre le retour des vestiaires pour voir les Azuréens concrétiser leur première occasion de la seconde période, grâce à une belle frappe enroulée de Boga, détournée par Touré dans son propre but (2-0, 53e). Nice assurait l’essentiel, alors que les Merlus, malgré un Mvogo très efficace, ne parvenaient pas à ressortir le ballon et craquaient ensuite complètement.

La suite après cette publicité

Bien servi par un Todibo qui se retrouvait dans la surface, Guessand était seul dans la surface et pouvait se retourner pour inscrire le troisième but (3-0, 89e). De quoi redonner de la confiance à l’OGC Nice, qui revient à deux points du LOSC, mais avec un match en plus. De leur côté, les Lorientais commencent sérieusement à inquiéter et se retrouvent 19e, derrière Metz, avant un déplacement chez le PSG. Le sprint final risque d’être très serré pour la course au maintien.