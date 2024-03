Atalanta-Fiorentina : match reporté après la crise cardiaque de Joe Barone

Frayeur à Bergame ce dimanche après-midi. Le directeur général de la Fiorentina, Joe Barone, a été transporté en urgence en hélicoptère de l’hôtel de Bergame, dans lequel il se trouvait avant avant la rencontre tant attendue contre l’Atalanta, sur la pelouse du Gewiss Stadium, dans le cadre de la 29ème journée, vers l’hôpital San Raffaele de Milan. Selon les premières informations de la Gazzetta dello Sport, le dirigeant florentin aurait été victime d’une crise cardiaque. La situation serait même très grave et les premiers échos font part des inquiétudes.

La Ligue et les clubs ont discuté de la possibilité de disputer ou non le match prévu ce dimanche soir. Tout le staff de la Fiorentina, visiblement sous le choc, a demandé son report. Et d’après les indiscrétions, la rencontre va être décalée. Après avoir évalué la situation en interne, la Lega Serie A a acté le report de ce choc aux sommets en Italie : «Nous vous informons que le match Atalanta-Fiorentina, prévu aujourd’hui 17 mars 2024 à partir de 18 heures, et valable pour la 29ème journée du championnat de Serie A, a été reporté à une date ultérieure».