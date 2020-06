Real Madrid : Julien Faubert se moque des critiques

Le football livre parfois des transferts surprenants comme celui de Martin Braithwaithe au FC Barcelone ou de Papy Djilobdji à Chelsea. Quelques années auparavant en 2009, le Real Madrid a annoncé la venue de Julien Faubert sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de West Ham. Un passage surprenant qui s'est achevé après seulement deux matches. Désormais âgé de 36 ans, le natif du Havre ne garde que du positif de cette expérience avec les Merengues. Interrogé par L’Équipe Magazine, celui qui est aussi passé du côté des Girondins de Bordeaux est loin de prêter attention aux critiques qu'il a subi.

«Les railleries sur ce transfert ne me touchent pas, c’est la mentalité française. Les clubs de cette dimension n’engagent pas des joueurs par charité. Tu arrives dans un autre monde, tout est deux fois plus grand, mieux organisé, plus dur sur le terrain. A l’entrainement, les visages sont fermés, tu n’as aucun droit à l’erreur, on te rentre dedans si tu te loupes. Le niveau d’exigence, c’est un truc de malade. Le club m’avait recruté car il fallait une doublure à Robben, mais il ne s’est pas blessé et je n’ai joué que deux matches. Mais c’était extraordinaire» a annoncé celui qui évolue désormais comme arrière droit avec Fréjus Saint-Raphaël.