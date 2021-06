Amicaux : l'Allemagne neutralisée par le Danemark, l'Angleterre bat l'Autriche

Deux semaines avant de commencer son Euro face à la France le 15 juin à Munich, la Nationalmannschaft jouait ce soir un match de préparation face au Danemark à Innsbruck (Autriche). Une rencontre un peu spéciale puisque Thomas Müller et Mats Hummels faisaient leur retour dans le onze de départ presque deux ans après leur dernière sélection. Müller se mettait d'ailleurs rapidement en évidence avec un coup de casque à bout portant envoyé sur Kasper Schmeichel (14e). Le reste du premier acte était à sens unique et Serge Gnabry touchait du bois avant la pause sur un mouvement génial (45e). Toujours extrêmement dominateurs après le retour des vestiaires, les Allemands débloquaient la situation grâce à Florian Neuhaus, opportuniste de près (1-0, 48e). Mais on efface pas tous ses maux comme ça et Christian Eriksen transperçait une défense de la Mannschaft totalement désunie pour servir Yussuf Poulsen, qui égalisait malgré le retour d'Hummels (1-1, 71e). Le match se terminait avec le ballon dans les pieds allemands mais sans véritable temps fort et les troupes de Joachim Löw se cassaient les dents sur le Danemark.

La suite après cette publicité

Dans l'autre match du soir, Gareth Southgate, privé des joueurs de Chelsea, Manchester City et Manchester United, a aligné un onze remanié et jeune, où l'on trouvait, entre autres, la pépite Jude Bellingham (17 ans), qui vivait ce soir sa première titularisation avec les Three Lions. C'est Bukayo Saka qui a trouvé la faille dans cette partie serrée (1-0, 57e), alors que Marcel Sabitzer, par deux fois (65e et 81e), a lui bien failli égaliser, sans succès.

Les résultats de 21 heures :