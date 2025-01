AC Milan : Sérgio Conceição détaille son projet

Le nouvel entraîneur du Milan, Sérgio Conceição, a présenté ses objectifs en conférence de presse : «Je suis fier. C’est un plaisir pour moi de travailler dans une équipe aussi importante. Pour moi, c’est un plaisir, une fierté, une avancée dans ma carrière et celle de mon équipe. Les supporters sont l’âme du club. Sans eux, il est difficile de vivre et de grandir, et nous devons respecter ces valeurs et dans ce sens travailler et prouver que nous sommes à la hauteur du Milan. Si je suis là, ce n’est pas bon signe, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il n’y a pas beaucoup de temps pour travailler sur le match contre la Juventus. On ne se plaint pas, on ne cherche pas d’excuses. Ma situation avec le Porto n’a pas été une sortie facile. Pour moi, le timing n’est pas important. En été, chaque semaine il y avait un club intéressé par moi, ils parlent toujours, c’est normal, parce qu’ils sortent des nouvelles que nous ne pouvons pas contrôler. Pour moi, le timing du Milan n’était pas important. C’était très rapide. Pourquoi suis-je venu au Milan ? J’entraîne l’une des meilleures équipes du monde. Je ne pouvais pas dire non même si j’avais d’autres situations que je respecte beaucoup"»

Il a poursuivi : «J’arrive avec mes convictions au niveau du travail et tactique. Le système n’est pas si important pour moi, mais la dynamique sur le terrain. Ensuite il y a une stratégie, une base, un travail sur les principes : l’équipe doit les comprendre. Le jeu dominant ? Pour moi le foot est simple, très simple : il y a des cages et il faut marquer des buts et ne pas en prendre. Si le jeu de domination signifie autre chose, pour moi cela signifie avoir des résultats. Possession de balle, tiki taka : pour moi le tiki taka est de la mettre à l’intérieur. Chacun a son travail, on communique tous les jours. Aujourd’hui j’ai parlé avec le nutritionniste : j’aime entrer dans tous les domaines. Mais c’est mon travail. Je parle à la direction quand il le faut, nous sommes tous là pour travailler en remontant dans la même direction. Nous voulons tous une chose : que le Milan arrive en Ligue des Champions, et il y a déjà un trophée à gagner. Nous sommes le Milan»