Bordeaux : la pique du maire Pierre Hurmic à Gérard Lopez

Dans un entretien exclusif chez nos confrères de L’Equipe, le maire de la ville de Bordeaux, Pierre Hurmic, a expliqué ses objectifs dans les jours à venir : «Que le plan de refinancement soit accepté. Que le partenaire financier que Gérard Lopez va amener, que la solution Fenway, soit acceptés. Que les engagements soient acceptables pour la DNCG. Qu’on reparte avec ce partenaire-là, qui est sérieux. Le club de Liverpool est bien géré, leurs activités marchent bien, ce sont des spécialistes. Nous, on a sombré quand M6 a vendu à GAPC. C’est là qu’on est tombés dans le monde ultra spéculatif, c’est là qu’on s’est fragilisés et depuis on continue à payer», a d’abord expliqué avant d’envoyer une vraie pique à Gérard Lopez

En effet, il n’a pas mâché ses mots sur la gestion du dirigeant luxembourgeois : «Maintenant il faut qu’on arrive à un club géré par de vrais professionnels. Je suis vraiment attaché à l’évolution du modèle économique et financier du club. Ce modèle hors sol prouve sa fragilité, il faudrait que les instances se saisissent de ces modèles à l’agonie. La pérennité du modèle économique du football français est vraiment à questionner. Je souhaite qu’il se définanciarise et se rapproche de l’économie réelle. Mon souci, c’est celui-là.», a conclu le maire bordelais.