Manchester City ouvert à un départ d'Aymeric Laporte pour financer l'opération Kane

Outre le feuilleton Kylian Mbappé, qui fait beaucoup parler en Espagne, l'Angleterre est elle à fond sur le dossier Harry Kane. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, l'attaquant anglais souhaite quitter les Spurs mais les clubs pouvant se l'offrir ne sont pas nombreux. Rapidement, Manchester City s'est positionné et a fait du capitaine des Three Lions sa priorité sur ce mercato estival. Oui mais voilà, le président des Spurs Daniel Levy est dur en affaires.

Malgré plusieurs offres et tentatives, les dirigeants mancuniens ont à chaque fois été recalés par Tottenham pour le buteur de 28 ans. La presse anglaise affirmait même que le week-end dernier, lors de Tottenham-Manchester City (1-0), le boss du club londonien, lors d'une réunion avec ses homologues de City, avait encore refroidi les Citizens. Cependant, l'équipe entraînée par Pep Guardiola ne compte pas lâcher aussi facilement, alors que le mercato estival fermera bientôt ses portes.

Laporte sacrifié tout comme Bernardo Silva ?

Il y a quelques jours, The Independent affirmait que Manchester City préparait une nouvelle offre astronomique aux alentours des 180 millions d'euros pour recruter Harry Kane. Et pour avoir plus de liquidités, les champions d'Angleterre en titre ont tout prévu. Comme l'explique le Daily Mail ce samedi, Manchester City est prêt à se séparer de l'international espagnol (7 sélections, 1 but) Aymeric Laporte pour ramener des sous dans les caisses. Le club mancunien attendrait environ 70 millions d'euros pour laisser filer le défenseur de 27 ans, qui a encore quatre ans de contrat du côté de l'Etihad Stadium.

Selon le média britannique, des clubs comme la Juventus ou le Real Madrid ont déjà fait part de leur intérêt mais un accord est encore bien loin. D'ailleurs, Aymeric Laporte n'est pas le seul joueur qui pourrait être sacrifié. Le Daily Mail ajoute que le Portugais Bernardo Silva pourrait aussi faire ses valises en cas de belle offre dans les prochains jours. La montre tourne et Manchester City compte bien pousser pour s'attacher les services de Harry Kane. Mais il faudra certainement vendre avant.