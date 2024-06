Équipe de France : le "retour" flamboyant de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera-t-il présent face à la Pologne mardi ? Difficile d’apporter une réponse à cette question pour l’heure. Une chose est sûre en revanche, le joueur est prêt. Samedi après-midi, les Bleus ont encore affronté l’équipe U21 de Paderborn. Une façon de conserver un certain rythme pour les joueurs qui ont moins de temps de jeu dans cet Euro.

Et le Bondynois a tout joué. Dans ce sparring avec un format de deux périodes de 30 minutes, et où les joueurs des deux côtés étaient mélangés, Mbappé a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Le nouveau joueur du Real Madrid, qui portait son masque noir, a montré qu’il est toujours en jambes.

Rendez-vous mardi ?

Comme expliqué hier soir, l’objectif était surtout de s’habituer à jouer avec ce masque, qui n’a donc visiblement pas handicapé la star des Bleus. Il faut aussi signaler que les joueurs avaient pour consigne de ne pas aller au contact de façon trop abrupte, et que le niveau d’engagement physique des adversaires n’était logiquement pas le même que celui qu’il y aura face à la Pologne mardi.

Le Parisien indique de son côté que le joueur était souriant, avec de bonnes sensations donc. Ce qui n’était pas le cas lors de ses premiers entraînements avec le masque, où il semblait vraiment gêné et ne manquait d’ailleurs pas de le signaler à ses coéquipiers. Il aura encore deux séances d’entraînement, avec tous ses partenaires cette fois, pour continuer de s’adapter à ce nouveau masque et éventuellement jouer face à la Pologne. Le staff des Bleus est satisfait de son évolution, mais ne veut cependant prendre aucun risque avec sa star. Sa participation à la rencontre contre les Polonais reste donc un mystère…