JT Foot Mercato : le PSG met le turbo pour son opération dégraissage

Paris part dans les sens !

La suite après cette publicité

Les Parisiens sont plus actifs que jamais dans ce mercato, Ousmane Dembélé va rejoindre la capitale dans les prochains jours contre 50 M€, mais un autre français pourrait le rejoindre : Bradley Barcola. On vous révélait il y a quelques semaines que le PSG avait déjà formulé une première offre pour le joueur lyonnais, offre repoussée par l’OL. Selon nos informations, une deuxième offre a été transmise aux dirigeants lyonnais et elle dépasserait les 30 M€. Reste à voir si les Gones résistent une nouvelle fois aux offensives parisiennes. Matheus Nunes pourrait être la prochaine recrue parisienne au milieu de terrain, un joueur qui fait partie du portefeuille de Jorge Mendes. Le Paris Saint-Germain va aussi s’activer dans les ventes puisque Keylor Navas a un nouveau prétendant. Prêté à Nottingham Forest la saison dernière, il serait dans le viseur de Fenerbahçe, selon Fanatik. Paris espère toujours un départ pour le joueur de 36 ans dont le contrat se termine l’année prochaine. Abdou Diallo aurait lui aussi trouvé une porte de sortie. L’international sénégalais, qui était prêté à Leipzig la saison dernière, pourrait découvrir un tout nouveau championnat, au Qatar, dans le club d’Al-Arabi. Des discussions seraient en cours entre les deux équipes et le joueur serait intéressé. Selon nos informations, Colin Dagba serait actuellement en discussion avec Sunderland, pensionnaire de Championship. Après une saison en prêt à Strasbourg, le transfert définitif serait envisagé pour le natif de Béthune. Alors que pour Marco Verratti les plans ont changé. Enfin, concernant le départ de Marco Verratti, le PSG aurait revu ses ambitions à la baise concernant son prix de départ. Les dirigeants pourraient le laisser filer en échange d’un chèque entre 50 et 60 M€.

L’OL résiste au pillage de ses jeunes pépites !

En plus de l’intérêt du PSG pour Bradley Barcola, les Gones doivent aussi faire face aux multiples offensives de Leipzig pour Castello Lukeba. Le club allemand a déjà formulé trois offres différentes pour s’attacher les services du défenseur de 20 ans, et un accord a même été trouvé pour un contrat de 5 ans. Mais selon nos informations, l’OL compte bien une nouvelle fois refuser l’offre allemande qui s’élèverait à 32 M€. Du côté des arrivées, un ancien marseillais va bientôt poser ses valises chez les Lyonnais, il s’agit de Duje Caleta-Car. On parle d’un transfert d’environ 5 M€. Sa visite médicale est prévue avec Lyon ce mercredi.

À lire

Le message poignant de Kylian Mbappé à Buffon

Les officiels du jour :

Le FC Barcelone prête Julian Araujo à Las Palmas. Le latéral droit mexicain sera donc prêté un an aux Canaries, dans une équipe qui retrouve la Liga cette saison. On le sentait venir depuis plusieurs jours, mais c’est désormais officiel : Gianluigi Buffon prend sa retraite. C’est lui-même qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, avec une vidéo émouvante et ce message : «C’est terminé ! Tu m’as tout donné. Je t’ai tout donné. Nous l’avons fait ensemble.» Il raccroche les crampons à l’âge de 45 ans, après 28 années de football au plus haut niveau. Paul Bernardoni quitte la Ligue 1 et s’engage avec le club turc de Konyaspor. Après avoir plutôt bien vadrouillé sur les pelouses françaises, le gardien de 26 ans va donc découvrir un nouveau championnat. Le montant de l’opération n’a pas encore été dévoilé, mais Bernardoni a signé un contrat de 2 ans. Sadio Mané à Al-Nassr, c’est fait ! L’international sénégalais s’est engagé avec le club de Riyad pour les trois prochaines saisons. Après une petite saison au Bayern Munich, qui va quand même toucher une trentaine de millions d’euros pour le transfert, Mané va donc découvrir un nouveau championnat lui aussi.