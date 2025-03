Reims : la joie de Yehvann Diouf après la victoire face à l’OM

Après la victoire de Reims face à l’OM (3-1), Yehvann Diouf a exprimé sa satisfaction quant à la performance collective de son équipe. Le gardien rémois a souligné l’importance d’avoir respecté le plan de jeu de manière rigoureuse : « On a joué avec nos forces. On a respecté le plan de jeu de A à Z et on voit qu’on est capable de faire de grandes choses. » Diouf a également mentionné la discipline tactique, particulièrement en défense, en insistant sur la nécessité de rester compact et de fermer l’axe face aux offensives marseillaises.

Le gardien a aussi reconnu que, malgré les difficultés rencontrées après avoir encaissé un but lors des autres matchs de la saison, l’équipe n’a jamais perdu son équilibre aujourd’hui : « À partir du moment où l’on concède un but, on part dans tous les sens, chacun veut essayer de débloquer le match à sa manière. Mais tout seul, on est toujours moins fort. » Il a ajouté que, bien qu’ils aient cherché à maintenir un clean sheet, l’objectif principal restait de décrocher la victoire.