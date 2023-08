La malédiction des blessés frappe Chelsea de plein fouet

La suite après cette publicité

1 point pour ses deux premiers matchs, Mauricio Pochettino espérait sans doute de meilleurs débuts à Chelsea. Le nul obtenu contre Liverpool (1-1) en courant après le score et le contenu ont pu augurer de bonnes choses mais la défaite à West Ham (3-1) est venue rappeler l’état de santé précaire du club. L’horrible saison passée, entre instabilité chronique sur le banc de touche mais également le renouvellement permanent et en profondeur de l’effectif, est encore dans toutes les têtes.

Pour ne rien arranger à cette situation, et alors qu’il y a eu un énième recrutement en conséquence cet été (370 M€ pour 7 recrues, sans compter Angelo Gabriel prêté à Strasbourg), une lourde série de blessures importantes accable les Blues. La dernière en date ? Carney Chukwuemeka, titulaire lors des deux premiers matchs de Premier League. Auteur du joli but de l’égalisation, le jeune milieu de 19 ans s’est ensuite blessé au genou gauche, l’obligeant à se faire opérer. Six semaines d’arrêt pour lui.

Déjà 4 blessures de longue durée cette saison…

Avant lui, la malédiction a fait d’autres victimes, souvent des éléments importants de l’effectif. Il y a bien évidemment Reece James, sévèrement touché la semaine dernière à l’entraînement. On craint une absence de plusieurs mois. Le nouveau capitaine du club a de nouveau été atteint aux ischio-jambiers, un problème qui dure chez lui puisque sa fin de saison dernière avait déjà été plombée par le même problème, quelques semaines déjà après avoir dû déclarer forfait pour le Mondial.

Christopher Nkunku connaît exactement la même situation. Blessé avec le groupe France quelques jours avant le début de la compétition au Qatar, l’ancien Parisien doit patienter avant de montrer ce pour quoi Chelsea a investi 60 M€ sur lui. Il s’est blessé au genou en amical face au Borussia Dortmund et est passé par la case opération, l’obligeant à une convalescence de plus de 12 semaines. Il était appelé à être titulaire dans le onze de Mauricio Pochettino après un début de pré-saison convaincant.

… qui touchent des titulaires

Les Français sont particulièrement touchés par cette épidémie physique. Wesley Fofana s’est rompu le ligament croisé du genou le 17 juillet dernier. On ne le reverra pas avant 2024. L’an passé déjà, deux problèmes au genou l’avaient écarté pour 28 matchs en tout. Lui espère amener un peu de ciel bleu à Londres. Benoît Badiashile se remet doucement de sa blessure à l’ischio-jambiers et devrait revenir prochainement après 90 jours sur le flanc, comme Armando Broja sur le retour après sa rupture du ligament croisé antérieur à la mi-décembre.

Cela a au moins permis la première apparition en Premier League du jeune Mason Burstow (20 ans) face aux Hammers. On ne retrouve pas trace non plus de Trevoh Chalobah, blessé, et toujours pas apparu sur une feuille de match depuis la reprise. À côté de tout cela, l’absence prolongée de Marcus Bettinelli (depuis avril) passe presqu’aux oubliettes. Enfin pas pour Pochettino contraint de faire avec Lucas Bergström, 20 ans et 21 matchs de League One dans les gants, comme seule doublure de Robert Sanchez.