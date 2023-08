Chelsea : Christopher Nkunku a été opéré au genou

La suite après cette publicité

L’aventure de Christopher Nkunku à Chelsea avait plutôt bien débuté mais la nouvelle recrue a été coupée dans son élan. Touché au genou en match amical face au Borussia Dortmund il y a quelques jours, l’ancien Parisien a été opéré ce matin, annoncent les Blues dans un communiqué.

«Nkunku est victime d’une blessure au genou qui l’exclura pendant une longue période. Le joueur de 25 ans a subi une opération et va maintenant commencer un programme de rééducation avec le service médical du club.» D’après The Telegraph, l’international français ne sera pas de retour avant le mois de décembre, soit au moins trois mois et demi d’absence.