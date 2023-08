OM : Pablo Longoria laisse la porte ouverte pour Azzedine Ounahi

La suite après cette publicité

Mécontent de son début de saison à l’Olympique de Marseille avec ce repositionnement sur le côté gauche, Azzedine Ounahi est au coeur d’intenses rumeurs annonçant un intérêt de clubs d’Arabie saoudite et des offres à venir pouvant aller jusqu’à 20 M€. Arrivé sur la Canebière il y a seulement six mois, le milieu marocain peut-il réellement quitter l’OM ? Pablo Longoria a fait le point.

« Jusqu’au dernier jour du mercato, beaucoup de choses sont possibles. Dire que c’est fini à cinq jours de la fin, ce serait vous mentir. Le cas de Guendouzi, c’est vrai qu’il y a eu une offre et que les positions des clubs se sont rapprochées, mais le deal n’est pas finalisé, il y a beaucoup de détails à régler. Je peux confirmer qu’il y a une offre sur la table. Sur le cas d’Azzedine, j’ai suivi les rumeurs. Ce n’est pas un sujet d’actualité. Après le mercato est ouvert et c’est normal et responsable en tant que dirigeant d’analyser les situations du mercato, mais le cas d’Azzedine n’est pas d’actualité pour le moment », a-t-il confié en conférence de presse.