Lens - PSG : les compositions officielles

La dix-huitième journée de Ligue 1 se conclut ce dimanche soir avec un joli choc entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Nordistes s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les cages derrière Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina. Neil El-Aynaoui et Andy Diouf constituent le milieu de terrain avec Przemysław Frankoswki et Faitout Maouassa dans les couloirs. Devant, Florian Sotoca et David Pereira Da Costa sont associés à Elye Wahi.

De leur côté, les Franciliens s’organisent en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart derrière Carlos Soler, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Hernandez. Manuel Ugarte évolue en sentinelle auprès de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Enfin, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont associés en attaque. Pas de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos qui sont sur le banc.

Les compositions

Racing Club de Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Diouf, El-Aynaoui, Maouassa – Sotoca, Pereira Da Costa – Wahi

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Soler, Marquinhos, Pereira, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

