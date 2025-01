FC Barcelone : Dani Olmo est fou de rage

La victoire du FC Barcelone 4-0 hier contre Barbastro, en 16e de finale de Copa del Rey, ne semble intéresser personne en Espagne. Anecdotique, cette qualification pour les huitièmes de finale de la compétition est complètement passée à la trappe puisque l’actualité du club catalan est marquée par l’affaire Dani Olmo. L’international ibérique n’est toujours pas inscrit par la Liga, et tout indique qu’il ne le sera pas.

Samedi encore, la Liga et la Fédération publiaient des communiqués pour confirmer que l’enregistrement de l’ancien du RB Leizpig ainsi que celui de Pau Victor n’avaient pas été réalisés dans les temps établis, et que les deux joueurs ne pourraient pas jouer avec le Barça pendant cette deuxième partie de saison. Désormais, le Barça va faire appel au CSD, Comité Supérieur du Sport dépendant du gouvernement, puis auprès de la justice si nécessaire. En attendant une possible issue positive, Hansi Flick devra se passer des deux hommes.

Olmo l’a très mauvaise

Une situation compliquée pour le coach allemand, mais surtout et avant tout pour les deux concernés, qui ne pourraient même pas jouer la Copa del Rey ou la Ligue des Champions, ni même disputer des matchs de la sélection espagnole dans le cas d’Olmo. Comme l’indique la Cadena SER, les deux joueurs recrutés l’été dernier sont fous de rage. Joan Laporta a parlé directement avec eux samedi matin, avant la rencontre de Copa, pour tente de les calmer et de les tranquilliser un peu.

Sans succès, puisque les deux hommes sont très pessimistes quant à la suite des évènements. Ils sont de plus en plus conscients qu’il est plus que probable qu’ils ne puissent plus jouer avant le début de la saison prochaine. Dans le cas où ils décident de rester à Barcelone, du moins. Effectivement, Dani Olmo peut par exemple partir librement dès maintenant et ne manque pas de prétendants, et même si son agent a réaffirmé l’amour de son client pour les couleurs blaugranas, l’énervement du joueur et la situation catastrophique dans laquelle il se retrouve pourrait changer la donne…