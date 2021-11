Ligue des Champions : le PSG va prendre du lourd en huitièmes !

La suite après cette publicité

Sentiment très mitigé ce jeudi matin dans les rangs du Paris Saint-Germain. Certes, les Rouge-et-Bleu sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais ils n’ont pas vraiment donné l’impression d’être une équipe digne du statut de grand favori à la victoire finale que tous les observateurs ont bien voulu leur accorder au début de la compétition.

Une grossière erreur en toute fin de match à Leipzig et une prestation insipide hier à Manchester et vous obtenez un PSG condamné à se contenter de la deuxième place de son groupe. Au tour suivant, le club de la capitale affrontera donc un premier de poule. Pour beaucoup, il sera un des adversaires à éviter, mais les Parisiens peuvent également se faire du souci.

Ça s’annonce très compliqué

Car s’il reste encore une journée à disputer, Paris connaît déjà quatre adversaires potentiels, assurés de terminer à la première place de leur groupe : Liverpool, l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich et Manchester United. Et ce n’est pas tout. Les groupes D et H vont également réserver du lourd pour les Franciliens puisque ce sera : le Real Madrid ou l’Inter Milan et Chelsea ou la Juventus.

Parmi tous ces cadors, les Red Devils, la Juventus et l’Ajax sont peut-être les adversaires les plus accessibles à première vue. Et encore. À l’instar de ce qu’il s’est passé en 2019 quand Ole Gunnar Solskjaer avait succédé à José Mourinho, une équipe peut se transformer avec l’arrivée d’un nouveau coach. La Vieille Dame reste une équipe habituée aux joutes européennes.

Quant aux Lanciers, ils ont peut-être un effectif moins clinquant, mais leur collectif est impressionnant (ils ont torpillé le Borussia Dortmund 4-0 et 3-1) et ils peuvent surtout compter sur le co-meilleur buteur de la compétition (Sébastien Haller avec 9 buts) et le feu follet brésilien Antony. Enfin, des formations telles que Salzbourg, Séville ou Wolfsbourg peuvent encore terminer premières du groupe G. Autant dire qu’elles seraient le tirage le plus « facile ». Mais Lille est actuellement leader de cette poule et personne ne souhaite aux Dogues de flancher lors de la dernière journée.