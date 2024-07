Euro 2024, Espagne : Lamine Yamal et Nico Williams, un duo sans égal !

L’Espagne est sur le toit de l’Europe. Après ses victoires en 1964, 2008 et 2012, la Roja a ajouté, dimanche soir, un nouveau titre continental dans son armoire à trophées. Le quatrième de son histoire. Un record. Rarement inquiétés et portés par une réalisation décisive signée Mikel Oyarzabal, les Ibères ont finalement pris le meilleur (2-1) face à des Three Lions globalement décevants. Forts d’un collectif parfaitement huilé, les hommes de Luis de la Fuente ont surtout pu s’appuyer sur leur duo de feu : Lamine Yamal - Nico Williams. Pour le premier cité, les chiffres donnent tout simplement le tournis…

La suite après cette publicité

Lamine Yamal, des records à tout-va…

Plus jeune vainqueur d’un tournoi majeur en sélection, plus jeune joueur à jouer et à être décisif dans une finale d’un tournoi majeur, plus jeune buteur de l’Euro, plus jeune vainqueur du trophée du meilleur jeune de l’Euro, plus jeune joueur et passeur de l’histoire de la Champions League, plus jeune Champion d’Espagne, plus jeune buteur de l’Histoire de la Liga, plus jeune joueur à jouer et à marquer avec la sélection espagnole, plus jeune joueur à jouer et à marquer avec le FC Barcelone… le crack des Culers continue, en effet, de briser tous les records de précocité. Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal s’impose aujourd’hui comme la principale révélation de cet Euro 2024. Meilleur passeur de la compétition avec 4 offrandes, le natif d’Esplugues de Llobregat n’a pas non plus manqué son rendez-vous face aux Three Lions.

À lire

L’Angleterre désigne le coupable de l’échec, la stratégie d’Hansi Flick pour révolutionner le Barça

Décisif sur l’ouverture du score en glissant parfaitement le cuir à son fidèle compagnon d’attaque, le gaucher d’1m78 a, par ailleurs, fait preuve de toute sa classe face aux hommes de Gareth Southgate. Sur un petit nuage au coup de sifflet final, l’ailier barcelonais exultait logiquement au micro de beIN Sports. «Je veux vraiment retourner en Espagne et célébrer avec tous les fans. Je veux aller avec ma famille pour célébrer maintenant. Je suis très heureux et très à l’aise avec mes coéquipiers. C’est un rêve pour mon anniversaire. Un rêve d’être avec ma famille pour célébrer, réussir à donner ce but, c’était dur au début, mais on remonte toujours et c’est pour cela qu’on gagne. Si je joue comme un vétéran ? Mes coéquipiers m’ont aidé, je suis très heureux».

La suite après cette publicité

Un duo d’anthologie bientôt reformé ?

Une plénitude également présente dans le discours de Nico Williams, l’autre facteur X de cette sélection espagnole. «Je suis euphorique pour nos fans, pour mes parents. Très heureux. Nous avons beaucoup souffert, ils ont des joueurs qui font la différence, mais nous avons gagné le championnat. Nous sommes très heureux. Je l’ai dit dès le début, que nous étions une grande équipe. Nous jouons vers l’avant, nous jouons bien et regardez… Je tiens à remercier ma famille et tous ceux qui nous ont soutenus. Passons maintenant à la Coupe du monde. Personne ne peut nous battre», déclarait le numéro 17 espagnol, élu homme du match par la rédaction FM après sa nouvelle masterclass.

Brillant tout au long de la compétition dans son couloir gauche, l’ailier de Bilbao, auteur de 2 buts et 1 passe décisive, aura, lui aussi, marqué de son empreinte ce tournoi. Après avoir fêté ses 22 ans le 12 juillet dernier, soit une journée avant l’anniversaire de son partenaire d’attaque et 48h avant de lancer les siens contre l’Angleterre, la pépite de l’Athletic s’est, en effet, montrée aux yeux du monde entier. De quoi également relancer son avenir, à l’heure où le FC Barcelone pousse pour l’enrôler. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’écurie basque, le droitier d’1m81 cédera-t-il aux sirènes catalanes ? Si tel est le cas, les amoureux du ballon rond pourront alors profiter, un peu plus, du duo le plus marquant de cet Euro 2024…