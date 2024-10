OM : les éloges de Leonardo Balerdi sur Roberto De Zerbi

Troisième de Ligue 1 avant le début de la 9e journée, l’Olympique de Marseille reçoit dimanche soir au stade Vélodrome (20h45) le Paris Saint-Germain, leader, pour le premier Classique de la saison. Avant ce choc, Leonardo Balerdi s’est présenté en conférence de presse et a profité de l’occasion pour encenser Roberto De Zerbi, nouvel architecte de la formation phocéenne. «Pour moi, Roberto De Zerbi c’est un top coach. Depuis qu’il est arrivé, le message qu’il a passé dès le premier jour, c’était différent, spécial. Il nous apporte beaucoup de choses. Je suis un enfant tous les matins quand je suis devant les vidéos, les choses dont il parle, ce qu’il propose», a tout d’abord lancé le défenseur argentin.

Et d’ajouter : «le coach nous aide à avoir la mentalité de jouer à égal contre n’importe quelle équipe. Si on va à Paris, on y va pour gagner. À Nantes ? Pour gagner. Contre le PSG à domicile ? C’est pour gagner. Semaine après semaine, on comprend mieux ce qu’il nous demande. C’est un travail qui se fait au quotidien de jour en jour, on réussit à mieux comprendre ce qu’il veut. C’est parfois difficile de retranscrire sur le terrain. Parfois, ce n’est pas si simple, il faut bien comprendre les mouvements qu’on doit faire. Mais nous sommes en progrès. On voit toujours qu’il y a cette intention de jeu qui se définit. On est sur la bonne voie».

