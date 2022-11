Arsenal : Edu devient le premier directeur sportif du club

Architecte d'un Arsenal leader de Premier League, Edu Gaspar, directeur technique des Gunners depuis 2019, était très courtisé ces dernières semaines. Et c'est donc logiquement que le club londonien est passé à l'action pour le verrouiller. Arsenal vient de l'annoncer dans un communiqué : «Edu Gaspar a été nommé premier directeur sportif d'Arsenal. La promotion d'Edu lui permet d'assumer la responsabilité globale de toutes les activités de notre Académie, en plus de ses responsabilités actuelles dans le football masculin et féminin,» peut-on lire.

La suite après cette publicité

Le directeur général Vinai Venkatesham a déclaré : «la promotion d'Edu officialise son influence déjà croissante sur les opérations de notre Académie, et nous sommes impatients de voir Per (Mertesacker) et Edu travailler ensemble pour renforcer encore l'intégration entre notre équipe première masculine et notre Académie». Membres des Invincibles, Edu a rejoint la direction sportive des Gunners à l'été 2019, alors qu'il travaillait jusqu'ici pour la fédération brésilienne.