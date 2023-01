OM : le discours motivateur de Valentin Rongier après le match nul face à Monaco

Quelques instants après le match nul concédé à domicile face à l’AS Monaco (1-1) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier, qui a disputé ce samedi soir sa 100e sous le maillot phocéen en championnat, s’est exprimé au micro de Canal +, tout comme son coéquipier Samuel Gigot, pour parler de ce point pris par les siens. Un score de parité qui permet aux hommes d’Igor Tudor de garder les deux points de retard sur le Racing Club de Lens, tenu en échec par l’ESTAC plus tôt dans la soirée.

On a très bien redémarré, ce but nous a fait du bien et dans le football, tout va très vite. On a aussi senti que ça leur avait fait mal et qu’il fallait qu’on pousse, qu’on pousse, qu’on pousse. On a eu 20-25 minutes où on a mis énormément d’intensité, puis après ils sont revenus dans le match avec certaines contre-attaques, avec des joueurs qui vont très vite vers l’avant. Donc c’était ça le piège ce soir. Mais comme j’ai dit, je me répète, on a su ne pas perdre. C’est important parce que même si on avait une série en cours, on reste là et on continue.

