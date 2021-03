Toni Kroos veut finir sa carrière au Real Madrid

Face à la Real Socieded, Toni Kroos est devenu le joueur allemand le plus capé de l’histoire du club madrilène avec 309 matches. Il a ainsi devancé Uli Stielike, ancien milieu de terrain des années 80 aujourd'hui entraîneur d Tianjin Tigers Football Club, en Chine.

Interrogé sur ce record, le milieu de terrain allemand de 31 ans n’a pas caché sa fierté. Au club depuis sept saisons, il espère même finir sa carrière à Madrid. « J'ai battu Stielike, qui est une légende du club, et je suis très heureux. C'est une statistique particulière et je suis heureux d'en arriver là. Mon idée, et je l'ai toujours dit, est de me retirer ici et c'est ce que je vais essayer de faire », a-t-il expliqué avant de revenir sur sa première avec le maillot du Real. « C'était spécial. Je suis arrivé après avoir été champion du monde à l'été 2014. Premier match et premier titre (la Super Coupe d'Europe), les deux. Ce n'est pas normal. Il est important de commencer comme ça dans un club comme le Real Madrid. C'était une joie de remporter le premier titre et d'avoir le sentiment que tout allait bien. Le président m'a dit que j'avais le sentiment que ce n'était pas mon premier match ici. Pour mes débuts, je me suis sentie très à l'aise. »