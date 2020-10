FC Barcelone : la folle proposition de Jordi Farré à Lionel Messi s'il est élu président

Pour succéder à Josep Maria Bartomeu sur le trône du FC Barcelone, les candidats potentiels commencent petit à petit à sortir leurs armes. Alors qu'un peu plus tôt dans la journée on en apprenait davantage sur les intentions de Victor Fonte, candidat à la succession de Bartomeu, prêt à faire revenir Pep Guardiola sur le banc pour satisfaire Léo Messi, au cours d’un entretien accordé à TyC Sports, Jordi Farré, autre candidat potentiel, n’a pas fait dans la demi-mesure.

Celui qui a promu la motion de censure qui a fini par expulser l’ancien président de son siège a une idée pour voir Lionel Messi terminer sa carrière chez les Blaugranas. «Nous serions contents si Léo Messi nous demandait d'aller passer un an à Newell's, avant de revenir et de terminer sa carrière au Barça», a ainsi affirmé l’un des favoris à la présidence du club. S’il est élu, Jordi Farré laisserait donc en quelque sorte cartes blanches à «La Pulga», pour qui il semble prêt à tout, avec un contrat à la carte, et auquel il promet un destin à la Michael Jordan. Sur ce dernier point, on serait tenté de croire que «La Pulga» a déjà atteint l'objectif.