FC Barcelone : Victor Font veut faire revenir Pep Guardiola

Cet été, ce n’est un secret pour personne, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone. En total désaccord avec la façon de présider de Josep Maria Bartomeu, la Pulga avait fait comprendre à plusieurs reprises qu’il fallait instaurer une nouvelle ère au Barça. Depuis peu, les choses ont bien changé. Il y a de cela deux jours, le désormais ex-président des Culés a présenté sa démission et celle de sa direction. Résultat, Lionel Messi pourrait finalement se laisser tenter pour prolonger son aventure en terre catalane. C’est en tout cas ce que souhaite Victor Font. Devenu grandement favori à la succession de Bartomeu, ce dernier a, au cours d’un entretien accordé à Sky Sports, affirmé qu’il sera très dur, voire impossible de trouver un successeur à Messi, qu’il espère conserver le plus longtemps possible. Pour cela, ce dernier semble déjà avoir une idée bien précise pour convaincre le sextuple ballon d'or de ne pas s'exiler.

«Remplacer la meilleure génération que le monde du football ait jamais connu, car je crois que c'est ce que nous avons eu au cours de la dernière décennie, est un immense défi», avoue le potentiel successeur à la présidence. «Nous avons l'intention de construire un projet très solide et compétitif et nous avons la chance, au Barca, d'avoir hérité un style de jeu que Johan Cruyff a inculqué à toute l’organisation. Et la plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont aussi des fans et aiment le club comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment le Barcelone, mais qui ne travaillent pas pour le Barca aujourd’hui. Nous devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif. La seule chose dont Messi a besoin, c'est de savoir qu'il fait partie d'un projet compétitif qui aspire à gagner la prochaine Ligue des champions. Nous ne doutons pas que si nous avons l'honneur de prendre la tête du FC Barcelone, nous pourrons y parvenir» a ainsi conclu Victor Font.