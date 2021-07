Southampton refuse une très grosse offre pour James Ward-Prowse

James Ward-Prowse fait des envieux. Le milieu de terrain de 26 ans appartenant à Southampton et formé au club est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au fil des saisons, qu'il traverse avec une régularité détonante. Les performances de l'international anglais (8 capes, 1 but) ont en tout cas décidé Aston Villa de lancer les hostilités. Selon les informations de The Athletic, les Saints ont repoussé une offre de 25 M£ (soit environ 30 M€) des Villans pour leur chouchou et capitaine.

Le media britannique ajoute que Southampton semble peu enclin à vendre leur joueur à un concurrent direct en championnat et que le montant proposé par le club de Birmingham est dérisoire aux yeux de «Soton». Une deuxième offre est donc en préparation pour James Ward-Prowse du côté d'Aston Villa. Ce dernier n'a pas manqué une seule minute en Premier League la saison passée (38 matchs, 8 buts et 7 passes décisives).