OM : Le Barça et le Bayern supervisent Boubacar Kamara depuis un certain temps

À tout juste 21 ans, Boubacar Kamara s’affirme au fil des matches comme un patron au sein du milieu de terrain marseillais. Formé au poste de défenseur central, il est devenu sous la houlette d’André Villas Boas l’élément incontournable au poste de sentinelle devant la défense, à tel point qu’il serait le joueur le plus coté du club à l’heure actuelle. Estimé à 40 M€ par le club phocéen l’été dernier, l’international français U21 avait finalement fait le choix de repousser les offres venues d’Angleterre, d’Italie ou encore de France et du PSG, pour ainsi disputer la Ligue des Champions avec son club formateur. Mais à l’heure actuelle et ce malgré un parcours européen pour le moins compliqué, sa cote ne fait que grimper et le désormais milieu de terrain serait ainsi estimé à 60 M€ par les décideurs marseillais.

L’Équipe nous apprend néanmoins dans son édition du jour que deux de ses courtisans le suivent depuis bien plus longtemps qu’on ne l’imagine. En effet, le Barça garderait à ce jour un oeil attentif à la situation du joueur qu’ils suivent depuis qu'il a 16 ans, à l’instar du Bayern Munich qui aurait commencé à le superviser à ses 18 ans. Reste désormais à savoir si l’une de ces deux formations pourra investir un tel montant au cours d'une période économique actuelle des plus difficiles. Chelsea et Arsenal pourraient également être tentés de revenir à la charge pour celui qu’ils avaient déjà courtisé cet été, en vain. Une chose est sûre, la vente de ce dernier ferait grand bien aux finances du club, à l'inverse du milieu de terrain qui prendrait un sacré coup.