OM : la C4, un véritable objectif ?

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille démarrera une toute nouvelle campagne européenne. Celle de la Conference League, la petite sœur de la Ligue Europa avec une confrontation à l'Orange Vélodrome contre Qarabag avant de s'envoler, une semaine plus tard, pour le plus grand déplacement qui existe sur le continent : l'Azerbaïdjan.

Alors que nos clubs français nous avaient habitués à balancer la C3, malgré deux finales de l'OM au 21e siècle, il est de bon ton de se demander ce que compte faire l'OM de Jorge Sampaoli dans cette compétition. Encore plus quand on sait que c'est la dernière compétition, hormis le championnat, dans laquelle le club marseillais est engagé.

Un trophée accessible ?

El Pelado ne cesse de le répéter, il veut gagner tous les matches. Il veut aussi rendre au peuple marseillais toute la ferveur qui est en lui et donc lui apporter un trophée. C'est le premier élément qui nous pousse à croire que l'OM veut aller au bout. Sans parler des concurrents, qui sont très loin d'être des cadors européens.

Le deuxième élément à prendre en compte est celui du calendrier. En ce mois des amoureux, l'OM n'a plus que deux rencontres, plus qu'abordables à jouer. La première est contre Clermont à l'Orange Vélodrome, la seconde est dans l'Aube, contre Troyes. Il est donc possible que les Phocéens abordent la double confrontation continentale de la bonne façon et qu'aucun match ne soit sacrifié.

L'OM a voulu se qualifier

Enfin, troisième élément qui nous pousse à croire que l'OM veut remporter un second trophée européen, la volonté de Sampaoli de se qualifier pour cette compétition. On l'a dit et redit plusieurs fois, la campagne d'Europa League a été compliquée et rageante. Compliquée, car le tirage n'avait pas été très favorable et rageante parce qu'il y avait la place de remporter plus de rencontres (une seule sur six).

Mais justement, alors qu'il ne fallait qu'un point à l'OM contre le Lokomotiv Moscou, venu à Marseille en touriste, Sampaoli a décidé d'aligner une équipe plus que sérieuse alors que faire souffler certains joueurs était peut-être important. Tous ces éléments poussent à croire que l'OM va jouer sérieusement cette compétition. Mais la vérité de février n'est pas celle des autres mois et quand il faudra sacrifier des rencontres, rien ne dit que celles du championnat seront sacrifiées. Mais si Sampaoli peut finir deuxième et jouer un titre européen à Tirana (Albanie) le 25 mai prochain, il ne s'en privera pas.