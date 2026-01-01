Le FC Nantes cible un joueur de Serie A

Le FC Nantes explore la piste menant à Mohamed Kaba pour renforcer son entrejeu. Selon Ouest-France, le milieu relayeur guinéen de 24 ans, actuellement sous contrat avec Lecce en Serie A, figure parmi les profils étudiés par les dirigeants nantais. Révélé à Valenciennes, où il avait été élu meilleur joueur du club lors de la saison 2022-2023, Kaba connaît un exercice plus discret en Italie, avec seulement 2 titularisations et un temps de jeu limité. Un prêt est envisagé, indépendamment de l’arrivée attendue d’Ibrahima Sissoko en provenance de Bochum.

Le dossier est suivi de près par Ahmed Kantari, entraîneur du FCN, qui connaît bien le joueur pour l’avoir dirigé à Valenciennes. Arrivé à Lecce à l’été 2023, Mohamed Kaba a vu sa progression freinée par une grave blessure au genou, avec une rupture du ligament croisé survenue en mars 2024. Malgré ce coup d’arrêt, son profil athlétique et son volume de jeu ont laissé un excellent souvenir dans le Nord, où il avait enchaîné deux saisons pleines en Ligue 2. Nantes pourrait ainsi lui offrir l’opportunité de relancer sa carrière.