Naples : la tentation du départ pour Lorenzo Insigne

Naples sans Lorenzo Insigne (29 ans). Il y a quelques semaines encore, cette question pouvait paraître folle, tant les deux sont fortement liés et tant le capitaine pèse dans les performances de son club (103 réalisations et 87 passes décisives en 384 matches depuis 2012), aujourd'hui encore. Et pourtant, ce scenario commence doucement à se dessiner. Son coup de sang récent lors d'une défaite - *«quelle équipe de m*** » - a relancé le débat.

Le Corriere dello Sport aborde ce sujet ouvertement ce mercredi, posant ainsi les données de l'équation : «prolongation à la Totti ou retentissant coup de théâtre». Le quotidien sportif dévoile les coulisses de cette affaire. L'attaquant est sous contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2022. Il arrivera donc en juin à un an de la fin de son bail. Le moment de se poser les bonnes questions. L'international italien (38 sélections, 7 réalisations), qui n'a jamais caché son intention de terminer sa carrière dans son club de cœur, a récemment fait l'objet d'une proposition d'après la publication transalpine.

Un salaire divisé par deux

Seulement, vu le contexte économique, elle est très loin de ses espérances. Alors qu'il émarge actuellement à 5 M€ annuels, Aurelio De Laurentiis, qui n'a pas oublié la mutinerie à laquelle l'Azzurro avait participé en 2019 avec l'ensemble de son groupe en refusant une mise au vert d'une semaine, lui a transmis une offre à hauteur de 2,5 M€ annuels. Ce même président qui l'estimait pourtant en 2017 à 100 M€ ou plus...

L'emblématique n° 24 se retrouve donc face à un dilemme : rempiler à la baisse et continuer à écrire l'histoire de son club (il est aujourd'hui le 5e meilleur buteur et peut facilement s'approcher du podium, voire plus si affinités) ou signer ailleurs un dernier gros contrat auquel il pourrait prétendre au regard de son CV. Un nouvel entretien entre Lorenzo Insigne et Aurelio De Laurentiis pourrait intervenir dans d'ici la fin de la saison. L'occasion d'en savoir encore un peu plus sur ce sujet qui risque d'embraser le mercato napolitain cet été...