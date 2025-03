EdF : Jérôme Rothen fracasse le choix Mbappé capitaine

« J’ai discuté, échangé avec lui. Je vous confirme ce que j’avais dit il y a quelques semaines, il sera capitaine ». Plus tôt dans la journée, Didier Deschamps confirmait que Kylian Mbappé restait le capitaine des Bleus, et portera donc le brassard lors de la double confrontation face à la Croatie en Ligue des Nations en fin de mois. Une décision qui n’a pas plu à Jérôme Rothen, qui est revenu sur ce sujet sur RMC Sport.

« J’ai l’impression que Didier a une mémoire sélective. Son leadership a été remis en question plus d’une fois par son capitaine, Mbappé, depuis des mois. […] Le connaissant bien, il n’a pas apprécié, mais on oublie, ce qui s’est passé à l’Euro médiatiquement avec les communications sur les réseaux Deschamps a dû détester. Mbappé peut se rater, mais on l’attendait à un autre niveau. Il ne voulait pas venir en septembre, ensuite il est resté au repos alors qu’il avait joué avec le Real Madrid. Je ne remets pas en question sa sélection, mais son capitanat. Kylian a tellement fauté qu’il ne méritait pas de reprendre le brassard tout de suite », a déclaré le consultant. C’est plutôt clair.