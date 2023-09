FC Barcelone : l’effectif de Xavi est limité

La suite après cette publicité

Avec 3 victoires et un nul en 4 journées, le FC Barcelone n’a pas grand chose à se reprocher en ce début de saison de Liga. Si le Real Madrid est très bien parti, leader du championnat, grâce notamment à un Jude Bellingham de feu, les Blaugranas comptent bien faire le back to back. Mais malgré les ajouts dans les derniers instants du mercato de João Félix et João Cancelo, le Barça ne possède pas l’effectif le plus profond d’Espagne.

Et pour cause, AS n’hésite pas à pointer du doigt le manque de profondeur, surtout au poste de numéro 6 et d’attaquant de pointe. Au milieu, Oriol Romeu a été recruté. Si l’ancien joueur de Southampton est une solution low-cost, ce dernier peut et doit se montrer convaincant devant la défense. Parce que derrière lui, pas grand monde. Frenkie De Jong peut dépanner, mais il est sans doute meilleur quand il a la liberté de se projeter. En attaque, AS fait comprendre que Robert Lewandowski n’a pas de remplaçant attitré. À l’époque, Pierre-Emerick Aubameyang avait rendu de très bons services. Dorénavant, les Catalans doivent surtout attendre Vitor Roque, le Brésilien recruté cet été à prix d’or (40 M) qui arrivera l’an prochain sur le front de l’attaque.