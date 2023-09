Jude Bellingham, le nouveau héros du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le Real Madrid n’a pas Kylian Mbappé ou Erling Haaland mais peut d’ores et déjà se consoler avec Jude Bellingham. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 103 millions d’euros au cours de l’été, l’international anglais (24 sélections, 1 but) vit des débuts rêvés dans la capitale espagnole. Une nouvelle fois décisif lors de la victoire des siens, ce samedi, face à Getafe (2-1), le natif de Stourbridge totalise ainsi 5 buts et 1 passe décisive en 4 petites rencontres seulement. La preuve d’un talent hors norme pour le nouvel architecte du jeu offensif des Merengues.

Un changement tactique adéquat !

Très souvent positionné haut sur le terrain avec l’absence d’un vrai numéro 9 dans l’équipe (excepté Joselu), Jude Bellingham s’épanouit pleinement dans le nouveau 4-3-1-2 (ou 4-3-2-1 face aux Azulones pour combler l’absence de Vinicius Jr) mis en place par Carlo Ancelotti. En soutien de Vinicius Junior et Rodrygo, l’ancien joueur des Marsupiaux fait ainsi parler sa qualité de passe et - plus surprenant encore - son sens du but. A noter, à ce titre, que Jude Bellingham est le premier joueur du Real Madrid à marquer lors de ses quatre premiers matchs depuis Cristiano Ronaldo. De quoi valider le choix tactique initié par le Mister.

«Nous avons essayé d’introduire un nouveau système pour nous adapter aux caractéristiques de Bellingham, nous avons eu beaucoup de blessures, mais finalement, l’équipe a très bien résisté et je suis très satisfait de cela», confirmait d’ailleurs le technicien italien, prêt à tout pour placer son nouveau protégé dans des conditions optimales. Opportuniste suite à une frappe de Lucas Vasquez et buteur dans le temps additionnel face à Getafe, l’Anglais de 20 ans a, quoi qu’il en soit, permis aux siens d’enchaîner une quatrième victoire de rang. Pour le plus grand bonheur des supporters madrilènes, déjà aux anges.

Le Real Madrid se lève déjà pour sa nouvelle star !

«Quand le Bernabéu scandait mon nom, mes jambes tremblaient. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter tout cet amour. Je me donnerai toujours à 100 %. Signer au Real Madrid, c’est un rêve qui devient réalité. Quand les fans ont commencé à chanter 'Hey, Jude’, j’ai voulu m’arrêter et écouter», assurait d’ailleurs l’intéressé, plus que jamais en confiance dans son nouvel environnement. Relancé sur le sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti ne manquait pas non plus de féliciter celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029. «Bellingham est un professionnel très sérieux. Il s’est très bien adapté. Il est même parti en vacances avec les autres jeunes de l’équipe. Tout semble être bien», indiquait notamment l’Italien avant de se projeter sur l’impact de sa star.

«En termes de qualité, Jude ne nous a pas surpris. Ce qui est surprenant, c’est qu’il marque beaucoup de buts, ce qui est aussi surprenant pour lui. Bellingham peut atteindre la barre des 15 buts cette saison». Après le départ de Karim Benzema et sans Kylian Mbappé, toujours au Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti semble, quoi qu’il en soit, avoir déjà trouvé la bonne formule pour dynamiser le jeu offensif des Merengues. Il faudra désormais confirmer cet état de forme impressionnant sur la durée, à commencer par la scène européenne où les Merengues, placés dans le groupe C, défieront le Napoli, Braga ou encore l’Union Berlin lors de la phase de poules de la Ligue des champions.