Liga : le Real Madrid s’impose sur le fil grâce à Bellingham

Le Real Madrid devait continuer sur sa lancée. Après deux victoires acquises en deux rencontres, les Merengues se déplaçaient sur la pelouse du Celta de Vigo avec son équipe type et la première de Kepa dans les buts. L’objectif pour les hommes de Carlo Ancelotti était d’enchaîner un troisième succès consécutif contre une formation du Celta, emmenée par l’ex-Lillois, Bamba, qui reste toujours à la recherche de son premier succès de la saison.

Mais rapidement, le Real Madrid s’est fait très peur et pensait avoir concédé l’ouverture du score à la suite d’un corner, converti par Larsen. Mais après intervention du VAR, une faute était sanctionnée (3e). Un premier avertissement pour les Madrilènes, qui allait subir ensuite un très gros coup dur. Après s’être écroulé sur la pelouse, Vinicius Jr. devait céder sa place à Joselu, après moins de vingt minutes de jeu. Une blessure qui a cassé le jeu madrilène, alors que Bamba était proche de faire vibrer ses supporters, mais il manquait le cadre (45e).

Jude Bellingham, meilleur buteur de Liga

Le Real Madrid dominait logiquement la rencontre, mais peinait à créer du danger et semblait sans solution depuis la blessure de Vini Jr. Le Celta aurait même pu en profiter, à l’image d’une nouvelle frappe de Larsen, proche du cadre (66e). Mais derrière, le gardien du Celta manquait son duel devant Rodrygo et offrait un penalty au Real… manqué par le jeune Brésilien. Villar détournait parfaitement sur sa droite, avec la main opposée (70e).

La meilleure occasion madrilène était manquée et on se dirigeait donc vers un triste match nul. Mais cela était sans compter sur Bellingham, l’homme en forme de ce début de saison. Sur un corner de Kroos, dévié par Joselu, l’Anglais pouvait reprendre de près et délivrer les siens, s’offrant la place de meilleur buteur de Liga, avec 4 buts en 3 matches. Le Real Madrid reste en tête du classement, avant un derby contre Getafe. En revanche, les Galicéens devront battre Almeria pour empocher leur premier succès cette saison.