Liga : le FC Barcelone s’impose au forceps à Osasuna et remonte sur le podium

Avant la trêve internationale, la 4ème journée de Liga s’achevait ce dimanche avec une ultime rencontre. Le FC Barcelone se déplaçait en effet sur la pelouse d’Osasuna avec l’objectif de retrouver provisoirement le podium en cas de victoire ou de match nul. Après un premier partage pour lancer la saison et deux victoires consécutives, les Catalans voulaient continuer sur leur lancée pour ne pas laisser filer le Real Madrid, solide leader du championnat espagnol. Arrivés lors des dernières heures du mercato, Joao Felix et Joao Cancelo commençaient sur le banc tandis que Xavi faisait confiance à ses hommes forts pour débuter cette rencontre.

Alors que l’arbitre venait de siffler le coup d’envoi, Frenkie De Jong trouvait déjà le poteau après un cafouillage et une frappe limpide et le ballon revenait ensuite sur Robert Lewandowski, à l’affût devant le but, mais le Polonais ne trouvait pas le cadre (1e). Alors que l’équipe d’Osasuna se créait deux belles occasions par l’intermédiaire de José Arnaiz et Aimar Oroz qui trouvaient sur leur chemin respectivement Jules Koundé (23e) et Marc-André Ter Stegen (32e). De l’autre côté, l’attaquant polonais des Catalans voyait sa tentative être arrêté par Aitor Fernandez tandis que le défenseur français des Blaugranas trouvaient enfin la faille juste avant la mi-temps d’un tête rageuse sur un service d’Ilkay Gundogan (45e+1, 0-1).

Robert Lewandowski sauve le Barça

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre retombait légèrement et Xavi décidait de faire rentrer Lamine Yamal et Joao Cancelo sur le pré peu avant l’heure de jeu (59e). Quelques minutes plus tard, Robert Lewandowski profitait d’un centre du latéral portugais pour placer un plat du pied au deuxième poteau mais le gardien d’Osasuna réalisait la parade alors que le cuir n’avait pas encore complètement franchi la ligne (71e). A l’aube du dernier quart d’heure de cette rencontre, Luis Ezequiel Avila se débarassait d’Alejandro Baldé puis l’Argentin envoyait un missile qui venait toucher le poteau gauche avant de rentre dans le but du gardien barcelonais (76e, 1-1). Tout était alors à refaire dans cette rencontre.

Alors que les deux équipes se dirigeaient donc vers un match nul, la fin du match réservait encore quelques surprises dont l’entrée en jeu de João Félix (79e). Après un contrôle de la poitrine litigieux dans la surface adverse, Robert Lewandowski s’écroulait au contact d’Alejandro Catena qui obtenait même un carton rouge pour cette faute en position de dernier défenseur (84e). Le Polonais se chargeait ensuite d’exécuter la sentence pour libérer les siens (86e, 1-2). Malgré un temps additionnel de plus de 10 minutes, les Catalans arrivaient à conserver le score et cette belle victoire acquise dans la douleur. Lors de la prochaine journée de Liga, après la trêve internationale, le FC Barcelone recevra le Betis Séville pour le compte de la 5ème journée du championnat espagnol.