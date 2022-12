Atlético : Diego Simeone fait son autocritique

La suite après cette publicité

À quelques heures de la reprise du championnat espagnol et de la confrontation face à Elche pour l’Atlético de Madrid, Diego Simeone s’est exprimé en conférence de presse ce mercredi. 'El Cholo’ a bien évidemment évoqué les enjeux de la rencontre contre la lanterne rouge de la Liga, mais s’est montré également critique envers lui-même… Notamment après les performances de certains de ses joueurs pendant le Mondial au Qatar.

«En voyant que nous avons cinq joueurs qui ont atteint la finale de la Coupe du monde, dont trois qui ont beaucoup joué, nous constatons que nous avons un grand effectif», affirme l’entraîneur argentin. «C’est le coach qui ne donne pas ce qu’il a à donner. Il y a de bons joueurs. João a fait sensation à la Coupe du monde, Carrasco et Witsel ont été titulaires, nous avons des joueurs importants et je suis celui qui doit s’améliorer pour qu’ils puissent élever leur niveau en Liga. Nous sortons d’une saison moyenne voire mauvaise et cela n’est pas à cause des joueurs, ce sont les mêmes que la saison dernière… La base de l’équipe championne est toujours là. L’entraîneur est celui qui échoue le plus ». Une remise en question qui pourrait s’avérer bénéfique pour les Colchoneros avant d’entamer la seconde partie de saison. Pour rappel, les partenaires d’Antoine Griezmann sont éliminés de toute compétition européenne et pointent (seulement) à la cinquième place du championnat.

