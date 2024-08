Toulouse - OM : la réaction très amère de Rasmus Nicolaisen

Toulouse n’y était pas. Devant son public, le TFC s’est logiquement incliné face à une équipe de l’OM efficace et supérieure dans le jeu (1-3), ce samedi dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Ainsi, le club haut-garonnais concède sa première défaite depuis la reprise du championnat, et ce, après avoir été tenu en échec par deux fois lors des précédents journées. Au grand désarroi de Rasmus Nicolaisen qui n’a su cacher sa frustration au coup de sifflet final.

«Toujours difficile comme genre de match. On pensait pouvoir faire quelque chose mais on l’a rendu difficile par nous-mêmes. C’est le football. Je suis hérité de dire ces choses là devant le public. C’est difficile. Contre Le Havre ? Nous devrons être plus malins dans certaines situations. On ne peut pas se permettre d’encaisser deux buts comme ça après notre début de match. Il faut que l’on reste ensemble en tant qu’équipe et on reviendra meilleurs», a exprimé le Danois au micro de DAZN.