LdC, PSG : l’anecdote amusante de Kieran Trippier sur son fils et Kylian Mbappé

La Ligue des Champions reprend ses droits avec la deuxième journée de la plus prestigieuses des compétitions européennes. Et si le RC Lens affrontera Arsenal à Bollaert ce mardi soir, le Paris Saint-Germain aura également fort à faire contre Newcastle à St James’ Park mercredi. Avant de retrouver les coéquipiers de Kylian Mbappé, Kieran Trippier était présent en conférence de presse. Les questions ont d’ailleurs vite tourné autour de l’atout offensif numéro 1 des Parisiens.

Interrogé notamment sur son fils et son lien avec Kylian Mbappé, Kieran Trippier n’a pas caché que ce dernier était l’idole de son rejeton. «Ah oui mon fils est fan de Mbappé. Il regarde des compilations de lui sur YouTube, Il m’a même dit que demain il voulait sortir du tunnel avec Mbappe et je lui ai dis que s’il faisait ça, surtout il ne fallait pas qu’il me regarde», a notamment confié le latéral droit des Magpies. Une anecdote pour le moins amusante qui confirme le nouveau statut de l’attaquant parisien.

